Si conferma l’appuntamento a Nola col Mercato della Terra di Slow Food domenica 16 aprile , dalle ore 9 alle 13, nella cornice della Villa Comunale per una spesa buona, pulita e giusta, alla scoperta della biodiversità del territorio.

Un’edizione ricca di novità, che vedrà per la prima volta la partecipazione anche di piccoli produttori artigianali della Confartigianato Imprese Nola. Alle ore 11 importante spazio per il benessere fisico con il Laboratorio “Mangiar bene e fare sport: la chiave per vivere a lungo”, tenuto da Felice Strocchia dell’Associazione sportiva “Le Crisalidi”. Mentre è confermata la presenza dell’azienda specializzata Ecologia Campania per promuovere la campagna ecologista per la raccolta degli oli alimentari usati, con la distribuzione di un’utilissima borsa riutilizzabile per i frequentatori del Mercato.

Sui banchi del Mercato è possibile trovare prodotti locali, freschi e di stagione: verdure, frutta, legumi, conserve, formaggi vaccini e ovini, salumi, miele, succhi e confetture artigianali, uova, pane, dolci e farine di grani antichi, frutta secca, olio extravergine di oliva, vini e tanto altro ancora. I prodotti sono presentati direttamente dai contadini che li producono, rispettando l’ambiente e il lavoro, e sono proposti a prezzi equi sia per chi compra che per chi vende.