Comunali 2023, domani presentazione delle liste: ecco dove si vota

Mancano poco meno di 24 ore. E’ il termine fissato (alle 12) per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni comunali in programma il 14 e il 15 maggio prossimi. Al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

Le elezioni comunali si terranno domenica 14 (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15). Gli eventuali ballottaggi invece si terranno il 28 e 29 maggio con gli stessi orari.

In Campania sono 84 comuni (19 sopra i 15mila abitanti e 65 sotto i 15mila) chiamati al voto: 17 in provincia di Avellino, 14 nel Sannio, 15 nel Casertano, 18 nel Napoletano e 20 in provincia di Salerno. Nel Nolano elezioni a Cicciano, Cimitile, Palma Campania, Scisciano e San Vitaliano. Nel Vesuviano Cercola, Ottaviano, Pollena Trocchia e Pomigliano.

Questo l’elenco completo:

AVELLINO: Aquilonia, Cairano, Caposele, Casalbore, Conza della Campanioa, Greci, Lapio, Marzano di Nola, Mugnano del Cardinale, Nusco, Rocca San Felice, San Potito Ultra, Sant’Angelo dei Lombardi, Summonte, Torre Le Nocelle, Vallata, Volturara Irpina.

BENEVENTO: Arpaise, Bucciano, Castelpagano, Ceppaloni, Frasso Telesino, Montesarchio, Morcone, Ponte, Pontelandolfo, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Vitulano.

CASERTA: Alife, Caiazzo, Cancello e Arnone, Galluccio, Letino, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, San Felice a Cancello, Sant’Angelo d’Alife, Vitulazio.

NAPOLI: Boscoreale, Casamicciola Terme, Cercola, Cicciano, Cimitile, Forio d’Ischia, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Qualiano, Quarto, San Vitaliano, Sant’Agnello, Scisciano, Torre del Greco.

SALERNO: Aquara, Atena Lucana, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Giungano, Laviano, Montecorvino Rovella, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Pontecagnano Faiano, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Scafati, Scala.