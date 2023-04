Sabato scorso i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti presso il centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola per un 16enne aggredito da un gruppo di ragazzi.

Grazie alle immediate indagini condotte dai militari della stazione di Nola sono stati identificati e denunciati per lesioni personali e minacce 6 minori. Hanno tra i 14 e i 15 anni e colpirono la vittima alla testa in un piazza interna del centro commerciale anche con uno sfollagente.