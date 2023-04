Un 18enne del Marocco ha reagito a un tentativo di rapina del proprio smartphone ed è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Il fatto si è verificato in piazza Garibaldi, a Napoli. Ai carabinieri della compagnia Napoli Stella che sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini il 18enne ha riferito che a colpirlo sono stati due extracomunitari.

Il giovane è in osservazione per un trauma cranico. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica.