I carabinieri della compagnia di Casoria hanno avviato una serie di controlli in tutte quelle attività dove è possibile somministrare alcolici e rilevare un abuso di queste sostanze tra i minori. Otto i locali monitorati, tutti in regola tranne uno.

Il dipendente e il titolare di un bar in via strada statake Sannitica sono stati denunciati per aver somministrato un super alcolico ad una ragazzina di 15 anni. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.