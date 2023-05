Appartamento abusivo con vista sui Faraglioni, una denuncia

Realizza un miniappartamento abusivo con vista sui Faraglioni, ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri della stazione di Capri. I militari hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dell’ufficio tecnico del Comune nella proprietà dell’imprenditore, di 70 anni, scoprendo la costruzione non autorizzata di 42 metri quadrati. L’opera – del valore immobiliare di circa 400mila euro e realizzata dopo uno scavo nel terrapieno non autorizzato in violazione delle norme paesaggistiche e urbanistiche – era terminata e già arredata.