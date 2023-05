CICCIANO (Nello Lauro) – Blitz dei carabinieri della compagnia di Nola a Cicciano e dintorni. Dalle prime luci dell’alba una decina di pattuglie dell’Arma hanno effettuato controlli e perquisizioni in maniera contemporanea in tutta la città e in qualche comune vicino su disposizione della Procura della Repubblica di Nola.

I militari hanno perquisito alcune abitazioni di amministratori comunali rieletti, tecnici e imprenditori acquisendo alcuni dispositivi mobili. Successivamente l’operazione dei carabinieri si è spostata nel Municipio di corso Garibaldi. Dal palazzo di città sono stati portati via diversi faldoni e sequestrato anche un pc dall’ufficio tecnico comunale. Sotto la lente degli investigatori ci sarebbero diverse pratiche edilizie.

Sulla questione è intervenuta Nunzia Coppola, da lunedì nuovo assessore al Bilancio del comune di Cicciano: “Mentre c’è chi invoca l’Antimafia per presunte irregolarità sulle votazioni ci accorgiamo che le forze dell’ordine sono già all’opera. Che si faccia chiarezza su come si è amministrata la res pubblica sino ad oggi”.