Cimitile, il saluto del vicesindaco Tavolario: Abbiamo lavorato bene”

CIMITILE – “Cinque anni fa presi un impegno con i miei elettori, ai quali continuo ad essere grato per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti: riqualificare l’intera area dello stadio comunale. Una missione che ho portato a compimento e che ora potrà essere proseguita dai nuovi eletti. L’amministrazione comunale di Cimitile guidata dal sindaco Nunzio Provvisiero e di cui mi onoro di aver fatto parte ha ottenuto 2 milioni ed ottocentomila euro per realizzare il progetto che nel 2022 è stato finanziato nell’ambito del Contratto istituzionale di Sviluppo “Terra dei Fuochi” sottoscritto con il ministro per il Sud Mara Carfagna”: è quanto dichiara il vice sindaco di Cimitile, Andrea Tavolario che, alla vigilia delle nuove elezioni per il rinnovo del governo della città e prima di passare il testimone ai successori, traccia un bilancio del lavoro effettuato durante il mandato ricevuto.

”Sono soddisfatto del risultato raggiunto perché – sottolinea Tavolario – doterà Cimitile di un’importante opera oltre che di uno spazio che favorirà lo sport non solo come attività fisica ma anche come occasione di inclusione sociale. Ho considerato la mia esperienza amministrativa un dovere civico nei confronti del Comune in cui vivo e sono orgoglioso di averla vissuta. Ora però, non avendo mai inteso l’impegno politico come una professione, ritorno a dedicarmi ai miei progetti imprenditoriali attraverso i quali continuerò a dare il mio contributo allo sviluppo del territorio”.