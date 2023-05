Comunali 2023 a Cicciano, ecco il nuovo consiglio comunale

Giuseppe Caccavale è sindaco per la terza volta nella storia di Cicciano. La sua “Oltre” vince e ottiene 11 posti in consiglio comunale: il debuttante Antonio Recetano (il più votato della lista), Giovanni Marino, Nunzia Coppola, Carmela Bernardo, Raffaele Acierno, Angela Ferone, Maria Biondo, Felicia Russo (la più giovane eletta con i suoi 20 anni), Michele Vetrano, Lazzaro Alfano e Salvatore Santoriello. All’opposizione vanno 5 rappresentanti di “Cicciano Presente e Futuro”: il candidato sindaco sconfitto Giovanni Corrado, Gennaro D’Avanzo (il più votato in città) la debuttante Angela De Sarno, Raffaele Arvonio ed Enza Capolongo. Sette le donne elette nel civico consesso: 5 nella maggioranza e 2 nella minoranza. Questa mattina alla sezione la proclamazione alla sezione 1 del sindaco e dei neo consiglieri comunali.

RISULTATI CICCIANO

“Cicciano Presente e Futuro… il Continuo” VOTI 4159 (48,37%)

Candidato alla carica di sindaco: Giovanni Corrado (non eletto)

Candidati alla carica di consigliere comunale (in neretto gli eletti):

D’Avanzo Gennaro 1036

De Sarno Angela 795

Arvonio Raffaele 698

Capolongo Vincenza 684

Chiricolo Giovanna Pia 603

Esposito Rachele 428

De Riggi Maria Anna Antonetta 395

Amato Antonio 372

Rastelli Luigi 371

Pezzillo Pietro 298

Pizza Saverio 268

Mascolo Giosuè 237

Granata Carmine 210

Casoria Antonio 181

Siciliano Marialuisa 178

Cavezza Francesco 140

OLTRE voti 4440 (51,63%)

Candidato alla carica di sindaco: Giuseppe Caccavale (eletto)

Candidati alla carica di consigliere comunale:

Recetano Antonio 966

Marino Giovanni 933

Coppola Annunziata 755

Bernardo Carmela 665

Acierno Raffaele detto Lello 613

Ferone Angela 515

Biondo Maria 483

Russo Felicia detta Felicia 396

Vetrano Michele 327

Alfano Lazzaro detto Lazzaro 294

Santoriello Salvatore 291

Russo Maria detta Mary 289

Candela Luigi 205

Occhipinti Alberto 171

Corrado Aniello 130

Mungiello Carmine 117