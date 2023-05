La fidanzata lo lascia e tenta il suicidio sull’autostrada: salvato

Lasciato dalla fidanzata, tenta il suicidio buttandosi giù da un cavalcavia dell’autostrada, ma la polizia stradale lo salva. E’ successo ieri al chilometro 752 dell’A1, vicino a Napoli. Gli agenti della polstrada di Napoli Nord, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato sopra un cavalcavia la sagoma di una persona aggrappata alla rete di recinzione. I poliziotti hanno quindi scavalcato la rete per raggiungere l’uomo, che però si è rifiutato di farsi avvicinare: agli agenti ha detto solo di volersi suicidare perché la fidanzata lo aveva lasciato.

Gli agenti, dopo aver chiesto personale in supporto, hanno cominciato a parlare col giovane per dissuaderlo, inutilmente. Sono quindi entrati in azione: mentre un agente continuava a parlare, un altro gli si è avvicinato di spalle, lo ha afferrato e messo in sicurezza. L’uomo, un 27enne della provincia di Napoli, è stato accompagnato negli uffici di polizia e poi in ospedale.