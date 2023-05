Misure anti covid, Asl Napoli 3 Sud conferma obbligo mascherina

In ottemperanza alle recenti disposizioni regionali e alla luce dell’attuale scenario epidemiologico relativo alla diffusione del Covid 19 rilevato sul territorio aziendale, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, adotta la linea della prudenza, confermando l’obbligo delle mascherine in tutte le strutture assistenziali a tutela della salute di utenti, lavoratori e visitatori.

Il tampone per l’accesso al pronto soccorso sarà obbligatorio solo per i pazienti che manifesteranno stati febbrili e sintomatologie che interessano le vie respiratorie. Permane l’obbligo di effettuare il tampone anche per i pazienti prima del ricovero, sia urgente (dal pronto soccorso) sia programmato, e per gli eventuali accompagnatori autorizzati che accedono alle strutture per la visita ai pazienti. Nessun obbligo per bambini di età inferiore a 6 anni e per persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Una deroga è prevista solo negli spazi comuni e di collegamento dove, qualora non si registri un afflusso eccezionale, sarà consentita la circolazione senza la mascherina.