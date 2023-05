Prove tecniche di… lavoro. Nell’ambito degli incontri “Laboratorio Orizzonte Lavoro” organizzati dal centro per l’Impiego di Nola e Anpal Servizi, in partenariato con l’Ipsseoa “Carmine Russo” di Cicciano, oggi si è svolto un job meeting nel corso del quale gli studenti hanno incontrato e si sono confrontati con una rappresentanza delle aziende di settore, per un’azione di recruiting mirata alla selezione e inserimento di potenziali candidati nelle stesse.

E’ stata una giornata di confronto diretto con il mondo aziendale. Un momento in presenza che ha rappresentato un momento di interazione tra aziende e candidati. Circa 170 gli studenti delle V classi dell’istituto ciccianese che hanno partecipato ai colloqui con le 11 aziende che hanno dato la disponibilità per questo evento: Fede Group, Rues 45, ‘E curti, Dubai, Coco’S, Russo, Ifap, Piccolo, Eccellenze Nolane, Pausa Caffè, Vini e Boccacci. Un’occasione per i ragazzi per la maggior parte alla loro prima esperienza di colloquio di lavoro per conoscere e farsi conoscere dalle aziende presenti.