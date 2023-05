Un’importante perdita alla rete idrica, che si è verificata ieri mattina sulla condotta adduttrice DN 600, sta provocando mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in alcuni comuni della penisola sorrentina e in numerose zone dell’isola di Capri. Inizialmente di lieve entità, la perdita si è intensificata in prossimità di un attraversamento sospeso lungo un ponte, situato precisamente nel comune di Piano di Sorrento, in via Sant’Andrea.

L’intervento di riparazione si è presentato molto complesso. Le squadre tecniche di Gori sono intervenute con mezzi speciali per raggiungere il punto preciso della perdita, sospeso a circa venti metri di altezza.

Al fine di consentire le attività è stato necessario interrompere il flusso idrico nel tratto Meta-Sorrento ed è stata ingaggiata da subito una squadra di saldatori insieme ad altri operatori per i lavori di contenimento della perdita. Le condizioni in cui versa la condotta, e la sua particolare ubicazione, necessitano di una soluzione tecnica particolareggiata, con la realizzazione di un coprigiunto speciale realizzato ad hoc.

Sono pertanto previste mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione, fino alle 22 di questa sera, in alcune zone dei seguenti comuni:

PIANO DI SORRENTO: via Artemano, via Capo scannato, via Cermenna, via Colli di fontanelle, via Creta, via Lepantine, via Meta Amalfi, via Michele Paturzo, via Mostrano, via Nastro Azzurro, via Selva, via Spinosa e utte le relative traverse.

SANT’AGNELLO: piazza Carlo Sagristani, via Belvedere, via Cepano, via Frevignone, via La Rocca, via Nastro d’Argento, via Passarano, via Pietrapiana, via Trasaella e tutte le relative traverse.

SORRENTO: via Belvedere, via Casarlano, via Gradone, via Sant’Angelo e tutte le relative traverse.

MASSA LUBRENSE: traversa di via Cigliari, via Canale, via Capo d’Arco, via Cigliari, via delle Tore, via Deserto, via Ghezi, via Giglio, via La Cava, via Leucosia, via Luigi Bozzaotra, via Metrano, via Monte Arso, via Nicola Pacifico, via Pignatelli, via Regina Margherita, via Reola, via Reola a Pastena, via San Nicola, via Santa Maria della Neve, via Severo Caputo, via Spina, via Tore al Deserto, via Tore di Casa, via tuoro e tutte le relative traverse.

VICO EQUENSE: via Camaldoli e tutte le relative traverse

CAPRI: via Caterola, via Cercola, via Croce, via Dentecale, via Fenicia, via Grotta delle Felci, via Lo Capo, via Marina Piccola, via Marucella, via Matermania, via Moneta, via Mulo, via Palazzo a Mare, via Provinciale Anacapri, via Semaforo, via Sopramonte, via Tamborio, via Tiberio, via Torina, via Tragara, via Tuoro, via Vanassina, via Veruotto e tutte le relative traverse.



ANACAPRI: salita Caposcuro, traversa di via Caposcuro, via Cannula, via Carlo Ferraro, via Damecuta, via Fraita, via La Fabbrica, via La Guardia, via Lo Funno, via Mesola, via Migliara, via Monticello, via Nuova del Faro, via Pero, via Pino, via Tuoro, via Vecchia del Faro, via Vecchia Grotta Azzurra, via Veterino, via vVgnola e tutte le relative traverse.

Per ridurre i disagi è in corso un’attenta gestione dell’approvvigionamento idrico attraverso una serie di manovre di regolazione dei flussi. Predisposto il servizio idrico sostitutivo, in tutti i comuni interessati dal guasto, con batterie di fontanine ed autobotti presenti nei punti più strategici per la distribuzione.

Punti di erogazione acqua potabile:

SANT’AGNELLO: Batteria di fontanine per tutta la durata della sospensione del servizio in via Crawford (zona Marinella). Autobotte dalle ore 12 alle ore 22 in piazza Carlo Sagristani.