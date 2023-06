Ambiente, Visciano verso una comunità energetica rinnovabile

VISCIANO – Una comunità energetica rinnovabile per poter pensare ad un futuro sostenibile. Se ne è parlato lo scorso 13 giugno nella conferenza stampa che si è svolta presso il centro sociale C. Alberto Rufino di Visciano. Rappresentanti locali, esperti di energia rinnovabile e cittadini si sono confrontati sulla transizione verso un modello energetico sostenibile. Il sindaco di Visciano Sabato Trinchese ha aperto l’evento sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere una transizione energetica sostenibile, coinvolgendo i cittadini nel processo decisionale e nell’uso consapevole delle risorse energetiche.

L’assessore Sabato Castaldo, incaricato degli aspetti relativi al bando Regionale che ha premiato Visciano con un contributo per la costituzione delle Cer, si è soffermato sull’importanza delle sinergie tra imprese, associazioni e cittadini per favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Intervenuti alla conferenza anche Vincenzo Pisciottano, ingegnere Agriadvisor, che ha illustrato il potenziale delle energie solari, eoliche e idroelettriche; Michele Buonomo, membro del direttivo nazionale di Legambiente, che ha illustrato come le Comunità energetiche rinnovabili promuovano la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione dell’energia e creino un’economia locale sostenibile, generando occupazione e benefici per la comunità; Salvatore Scafuri (Confcooperative) il quale ha evidenziato il ruolo delle cooperative nel promuovere la creazione di imprese sociali che si occupano di energia rinnovabile.

Per Visciano la costituzione di una comunità energetica rinnovabile rappresenta un passo significativo verso un’energia pulita, con la conseguente riduzione di emissioni di gas serra e l’autosufficienza energetica. La conferenza si è conclusa con un appello ai cittadini per partecipare attivamente al processo di transizione energetica; in questo modo la città può intraprendere il suo cammino verso un futuro sostenibile.