Avella, 48enne ferita a colpi di pistola al braccio: è in ospedale

Una donna di 48 anni, di Sperone, è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco nel Baianese. Due proiettili di pistola sono entrati ed usciti dal braccio sinistro. E’ stata trasferita in codice rosso dal 118 all’ospedale ‘Moscati’ di Avellino: secondo i medici non è in pericolo di vita. La donna è stata inseguita sulla Statale 7 bis, da un uomo che da distanza avrebbe fatto fuoco contro di lei la prima volta nei pressi del cimitero di Baiano ferendola al braccio, e poi, ci avrebbe riprovato una volta raggiunta in via Santa Croce ad Avella. I carabinieri della compagnia di Baiano stanno setacciando il territorio alla ricerca dell’uomo che ha sparato.