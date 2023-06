Violazione sigilli, 60enne denunciato dai carabinieri forestali

I carabinieri forestali di Roccarainola, nell’ambito del controllo del territorio disposto dal Gruppo di Napoli, hanno proceduto ad una verifica in un’autofficina a Casalnuovo di Napoli già sottoposta a sequestro.

I militari hanno constatato che gran parte dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già sottoposti a sequestro, non erano nell’officina. Per tale motivo il titolare, un 60 enne del posto, è stato denunciato per violazione di sigilli. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni per arginare questo fenomeno e per tutelare l’ambiente e la collettività.