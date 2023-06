Perseguita e poi spara a donna con arma a salve: arrestato

Perseguita una donna e le spara con una pistola rivelatasi poi a salve: è successo a Lettere dove i carabinieri hanno arrestato un 43enne. Secondo quanto emerso dagli accertamenti la donna, finita in un vero e proprio calvario, è stata insultata, picchiata e minacciata dall’uomo. L’ultima sortita risale a ieri sera ed è avvenuta a pochi passi dall’abitazione della vittima che subiva le vessazioni dallo scorso gennaio. Ieri ha deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto.

I militari hanno fermato l’uomo pochi istanti dopo lo sparo. Hanno recuperato l’arma senza tappo rosso, nascosta nella sua auto e perquisito la sua abitazione. In casa 10 piante di cannabis, un bilancino di precisione e 1 grammo e mezzo di marijuana già confezionata. Il 43enne è finito in manette per atti persecutori, denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.