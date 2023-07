Camper a fuoco sull’autostrada A16, in salvo i tre passeggeri

In salvo una famiglia di tre persone che a bordo di un camper percorreva, in direzione sud, l’autostrada A16 Napoli-Canosa. L’automezzo ha preso fuoco mentre attraversava il territorio del comune irpino di Mercogliano. Marito, moglie e il loro bambino hanno fatto appena in tempo ad accostare e ad abbandonare il veicolo. Sul posto, l’incendio si è verificato intorno alle dieci e trenta, i vigili del fuoco di Avellino il cui intervento ha consentito di limitare i danni alla parte anteriore del camper. Molto spavento, ma nessuna conseguenza per la famiglia diretta in vacanza.