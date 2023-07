Sesso in strada a Bacoli, carabinieri denunciano la coppia

Sono stati individuati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico i due protagonisti di un video, diventato virale, che li ritraeva mentre facevano sesso in strada a Bacoli. Il tutto vicino ad un’auto a bordo della quale c’era un bimbo di tre anni, figlio della donna. L’episodio risale allo scorso 20 luglio.

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno individuato i due: si tratta di un 36enne e di una 26enne di Pozzuoli che avrebbero avuto un altro approccio anche all’interno di un bar a Pozzuoli. Ora devono rispondere pure del reato di corruzione di minorenne segnalando immediatamente la vicenda ai servizi sociali competenti per territorio.