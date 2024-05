Premiata per l’impegno costante nel sociale e nell’associazionismo. Va ad Anna Maria Silvestro, ciccianese doc, il riconoscimento “Eccellenze socio-culturali della Campania” nell’ambito del Premio internazionale “Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2024” che si è svolto sabato 11 maggio al teatro Colosseo di Baiano. Dirigente scolastica in pensione – ha diretto per anni l’istituto Masullo Theti di Nola – Anna Maria Silvestro è presidente dell’associazione culturale Passepartout Aps che promuove arte e cultura, eventi e manifestazioni con artisti e scrittori di fama nazionale ed internazionale. Da sempre impegnata nel sociale, Silvestro considera l’associazionismo come la speranza di una comunità illuminata. Ha finora ricoperto la carica di presidente in associazioni locali, nazionali e internazionali come Fidapa, Lions per i quali è attualmente presidente Lions zona 22 distretto 108 Ya; sempre per i Lions ha avuto diversi incarichi a livello distrettuale e nazionale su tematiche ambientali, culturali e sociali.