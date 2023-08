Spento maxi incendio in una tipografia di Volla: nessun ferito

E’ stato domato da poco un incendio di proporzioni significative che ha interessato la tipografia “Russo Group”, in via Rossi a Volla. Sul posto, oltre ai militari della locale stazione dei carabinieri, sono presenti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Nessuno dei dipendenti risulta al momento ferito o ancora nella struttura. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che al momento non escludono l’origine accidentale del rogo.