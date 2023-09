Cade dalla scala: operaio 56enne muore in cantiere in Irpinia

Un operaio di 56 anni ha perso la vita nel cantiere dove lavorava. Secondo una prima ricostruzione, è morto sul colpo dopo essere caduto da una scala all’interno di un edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. È accaduto nelle prime ore del pomeriggio a Pietradefusi, in provincia di Avellino, all’interno di un istituto religioso di suore. La vittima è originaria di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno constatato l’avvenuto decesso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. La salma è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti di rito su disposizione della procura di Benevento.