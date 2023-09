Festival Vintage, al centro Campania un viaggio indietro nel tempo

Un viaggio indietro nel tempo che condurrà i nostalgici degli anni 60-70-80 a scoprire curiosità e oggetti vintage portandosi a casa un pezzo di storia. L’appuntamento è dal 16 settembre al 1 ottobre al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, con un’esperienza indimenticabile che sarà l’occasione per ridare vita ai prodotti di un tempo.

Ci saranno spettacoli con momenti dedicati a canti e balli e due storici Photobooth in cui scattare selfie e ricevere meravigliose Polaroid. L’ingresso al Festival Vintage è libero. Il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30 previsti spettacoli cantati e ballati, mentre per tutta la settimana le postazioni Photobooth saranno attive alle 10.30, 13.30, 15 e 19 in piazza Campania, mentre lo show è fissato nell’area Fontana.