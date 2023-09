I militari appartenenti al nucleo carabinieri forestali di Pozzuoli, hanno proceduto ad un accertamento presso un cantiere edile in via Panoramica a Monte di Procida. I militari hanno richiesto ed ottenuto la presenza di personale dell’ufficio tecnico comunale. Per gli investigatori le opere in via di realizzazione erano in assenza di autorizzazioni. L’area oggetto dei lavori edili abusivi, per quanto concerne l’inquadramento urbanistico è sottoposta a vincolo idrogeologico e ricade in zona B all’interno della perimetrazione del parco regionale dei Campi Flegrei nonchè in zona agricola con valori paesistici “Ep” per il prg e in protezione integrale nel piano paesistico dei Campi Flegrei. Per tale motivo i militari hanno denunciato i due proprietari dell’area e l’esecutore materiale dei lavori sequestrando l’intero fabbricato di circa 300 metri quadrati.