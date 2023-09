Settimana Europea Mobilità: Anas e Fondazione Campania Welfare organizzano evento su sicurezza

Favorire il diffondersi della cultura del rispetto delle regole della strada. E’ questo l’obiettivo dell’evento organizzato dalla struttura Territoriale Anas Campania e dalla la Fondazione Campania Welfare in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2023. L’evento, che vedrà la partecipazione di numerose scuole del territorio compreso le tre scuole internazionali presenti all’interno del parco San Laise, vuole aprire i giovani alla cultura del viaggiare in sicurezza prendendosi cura delle strade, ambito nel quale l’Anas è da anni impegnata attraverso varie campagne di sensibilizzazione. L’appuntamento è in programma venerdì 22 settembre presso l’edificio “O” nel parco San Laise nell’ex base Nato di Bagnoli in viale della Liberazione n. 1 a Napoli, con inizio alle 9.

PROGRAMMA

Prima Parte

Ore 9:00: Accoglienza scuole ed ospiti ed accesso al salone Edificio “O”

Saluti

Ore 9:30: Dott.ssa Maria Patrizia Stasi, Presidente della Fondazione Campania Welfare ASP.

Intervengono

Ore 9:45: Ing. Luca Cascone, Consigliere e Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) della Regione Campania

Ore 10:00: Pres. Carmine Sangiovanni, Presidente X Municipalità del Comune di Napoli

Ore 10:15: Giuseppe Beatrice, Polizia Stradale di Napoli,

Ore 10:30: Maggiore Muriano Antonio, Comandante di Reparto GIT/Infortunistica Polizia Locale di Napoli

Ore 10:45: Nicola Montesano, Responsabile di Anas Campania

Ore 11:00: Anna Buanne, Testimonial nelle scuole italiane sul tema dell’alcolismo e della sicurezza stradale, madre di Livia Barbato, vittima di un tragico incidente causato da un ubriaco

Ore 11:10: Presentazione del testo di sicurezza stradale “Eroi sulla strada. In viaggio con Nico” con la responsabile del progetto ANAS dr.ssa Bruna Marsili

Modera l’evento Chiara Biggi, Referente dell’Ufficio Stampa di Anas Campania e Basilicata.

Breve Break

Seconda Parte

Ore 11:30 Descrizione delle attività lavorative di Anas

Roberto Brando, Responsabile Area Amministrativa Gestionale

Responsabile Area Amministrativa Gestionale Filomena Fiore , Capo Centro Manutentorio

, Capo Centro Manutentorio Agostino Salzillo, Capo Nucleo

Capo Nucleo I Cantonieri

Ore 11.30 Attività “dinamiche” nel piazzale – Visita VILLAGGIO MEZZI ANAS