Sorrento, marijuana in casa: 74enne arrestato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Sorrento, nel corso di operazioni di prevenzione e repressione dei reati connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Belvedere a Sorrento dove hanno rinvenuto e sequestrato, in un vano deposito, 6 barattoli contenenti 190 grammi di marijuana. L’indagato, un 74enne di Scafati è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.