Travestito da donna tenta di truffare anziana: arrestato 19enne

Si traveste da donna e si qualifica come carabiniere in borghese per farsi consegnare ottomila euro da un’anziana di Avellino per evitare che il figlio, responsabile di un incidente stradale, finisse in carcere. Non c’è limite all’inventiva dei truffatori che, nel caso in questione, non è servita a portare a termine la truffa. L’anziana, dopo aver ricevuto la telefonata di preavviso, ha scambiato poche battute sull’uscio di casa con il truffatore rimasto in attesa che la donna andasse a prendere il denaro.

Lei ha invece telefonato al 113 della Polizia di Stato che con una pattuglia è intervenuta in via Oliviero, dove abita l’anziana, e ha arrestato in flagranza un 19enne di Napoli. Una complice è invece riuscita a far perdere le tracce. L’indagato è comparso davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’udienza di convalida. Il giudice lo ha scarcerato e rimesso in libertà con la prescrizione dell’obbligo di firma e di dimora nel comune di Napoli. Il Pm aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.