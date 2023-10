Camion contro barriera, chiuso tratto su statale 7 bis

Incidente stradale lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro”, in direzione di Nola, in corrispondenza del km 31,500 ad Acerra: un mezzo pesante ha impattato contro la barriera spartitraffico centrale, terminando la propria corsa nella carreggiata opposta, dove è attivo il restringimento. I veicoli provenienti da Villa Literno in direzione di Nola vengono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo dell’autostrada A1 “Milano-Napoli” oppure con uscita consigliata al precedente svincolo di Caivano-Zona Industriale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.