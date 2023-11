Ieri sera, poco dopo le 18, i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti in via traversa San Francesco per l’esplosione di una bottiglia incendiaria.

L’ordigno è esploso all’esterno dell’abitazione di un 63enne incensurato. Tanta la paura in una zona molto abitata: danni al balcone e ad una porta. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.