Libreria rotante a prezzo stracciato, ma è una truffa

Una libreria rotante. Rotante al punto da far girare la testa (e non solo) di chi cade in quella che sembra una vera e propria truffa a più livelli. Tutto comincia con annuncio sponsorizzato su Facebook (non era sicuro?) con tanto di video che promoziona al prezzo stracciato di 19,99 (primo segnale sinistro) una libreria con annesso mobiletto (meglio abbondare) per tenere “in ordine la vostra collezione di libri e aggiungete un tocco di stile e funzionalità alla vostra casa con questa libreria girevole” dice il seducente e sedicente annuncio sul sito di questa “azienda”.

“L’innovativo meccanismo rotante consente non solo il facile accesso ad ogni libro, ma anche di risparmiare moltissimo spazio. Questa libreria infatti riesce a contenere un numero di libri 3 volte superiore a quello che sarebbe possibile contenere in una libreria classica delle medesime dimensioni” continua il sempre più invitante messaggio. E non solo. “Realizzata con precisione e attenzione ai dettagli, la nostra libreria rotante vanta un design elegante e contemporaneo che si adatta a qualsiasi stile di casa. I materiali di alta qualità utilizzati per la sua costruzione assicurano durata e funzionalità a lungo termine, consentendovi di godere di questo bellissimo pezzo per gli anni a venire”. Poi le parole più affascinanti sono affidate al capitolo “La tua soddisfazione è la nostra priorità”. Con ordini sicuri spedizione gratuita e reso facile (altro discreto campanello d’allarme). A corredo dell’annuncio dei sogni anche tanti commenti positivi e risposte puntuali dell’operatore che risponde alle domande dei polli… ehm…clienti che hanno qualche piccola resistenza. Con un’altra frase che, alla fine, diventa un’amara e reale verità: “Offerte mai viste” (infatti non si vedrà).

Semplice, no? E’ un affare. E quindi buttiamoci nell’acquisto. Si compila un form, si inseriscono i dati della carta di credito e si pagano i 19,99 euro. Fatto. Si può sognare dove mettere la libreria in attesa della mail di conferma. Che puntualmente arriva (la mail, non la libreria). Chi si aspetta che siano le modalità di consegna (entro 48 ore) si trova in un sito in lingua inglese che offre materiale erotico dai sexy toys alla lingerie trasgressiva con un numero telefonico di Manchester (in Inghilterra) e un indirizzo di Limassol (Cipro). Finità? Macchè. Nella mail si parla di una nuova ricarica con un imminente nuovo pagamento da 43,50 euro (nei tre giorni successivi) che sancisce il tuo abbonamento “gold” (non specificato e mai richiesto) e che puoi annullare l’iscrizione con un operatore disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che ti conferma che puoi lasciare la “comunità” (la chiamano così) solo dopo 14 giorni e non ci saranno ulteriori addebiti (che bontà).

E la libreria rotante? Quella non c’è. Può ruotare solo vorticosamente tutto il resto. Cosa fare? Contenete la rabbia, armatevi di santissima pazienza e bloccate da subito la carta di pagamento e denunciate l’accaduto a Facebook e alle forze dell’ordine come qualche utente ha già provato a segnalare. Che la rete riposi in pace insieme a Channel 4 News. (Nello Lauro)