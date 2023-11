Mancate verifiche antiriciclaggio, sanzionato consulente del lavoro

Ha omesso di verificare il rispetto delle norme antiriciclaggio previste per cessioni di credito o di sconto in fattura. Ad un consulente del lavoro di Ariano Irpino la Guardia di finanza ha contestato sanzioni amministrative, che vanno dai cinque mila ai cento mila euro, per violazioni agli obblighi di verifica e di conservazione dei dati. A conclusione dei controlli finalizzati alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, è stato accertato che il professionista, nel biennio 2022-2023, ha apposto il visto di conformità a interventi edilizi senza accertare la provenienza delle somme impiegate.