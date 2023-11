I carabinieri del Nucleo Forestale di Castellammare di Stabia hanno svolto delle verifiche in un cantiere edile nel comune di Massa Lubrense, dove erano in corso dei lavori di realizzazione di alcuni manufatti privi della prevista autorizzazione paesaggistica.

A seguito di ulteriori verifiche, i militari hanno accertato che per le opere, da svolgersi in aree vincolate, non era stata presentata alle autorità competenti la necessaria documentazione prima di effettuare i lavori. Per le irregolarità riscontrate in materia di abusivismo edilizio e violazione del vincolo paesaggistico, il 65enne, proprietario degli immobili, è stato denunciato in stato di libertà. Gli immobili sono stati posti sotto sequestro penale.