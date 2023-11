Incidente stradale poco prima della 14 in via Circumvallazione a Nola. Una 38enne di Cicciano mentre era al lavoro si è ribaltata, per cause ancora da chiarire, con l’auto di servizio. La donna è stata trasportata e ricoverata in codice rosso all’Ospedale del Mare con due fratture. Nel pomeriggio i medici dell’ospedale napoletano hanno effettuato tutti gli esami del caso: le condizioni della donna sono sensibilmente migliorate rispetto al preoccupante arrivo al pronto soccorso: al momento la 38enne, per precauzione, resta in codice rosso.