Regi Lagni, debutta il Masterplan: lavori per 8,3 milioni nel Nolano

La realizzazione del masterplan “Da Terra dei Fuochi a Giardini d’Europa – corridoio ecologico dei Regi Lagni’ è al debutto proprio nell’Area Alta di questo importante e strategico bacino idrografico, appunto i Regi Lagni realizzati dai Borbone. È questo il messaggio lanciato oggi nella sala del Consiglio comunale di Acerra dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno con la prima Conferenza programmatica, un momento di incontro necessario con i sindaci e le amministrazioni comunali e di ascolto delle istanze delle comunità che beneficiano della rete dei canali di bonifica dell’ente e degli interventi di manutenzione straordinaria programmati sul territorio e in via di realizzazione.

Il direttore dell’ente, l’ingegnere Camillo Mastracchio, ha spiegato che gli interventi straordinari li ha finanziati Regione Campania per 8,3 milioni di euro, individuando il Consorzio quale soggetto attuatore. “Si tratta – ha sottolineato – di un intervento di sistemazione idraulica e di ripristino della funzionalità idraulica dei sottobacini idrografici degli alvei Quindici, Gaudo e Boscofangone in parte già eseguito lungo ben 28,8 chilometri di canali”. Più in dettaglio, gli interventi riguardano il decespugliamento, la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva lungo i tratti di canali individuati e lungo le loro sponde; si provvede inoltre alla rimozione dei rifiuti presenti nelle sezioni idrauliche e sulle sponde, compreso il trasporto a discarica.

“Un compito, quello della rimozione dei rifiuti dalle sponde e del loro conferimento in discarica normalmente non attribuito ai Consorzio di bonifica e pertanto del tutto straordinario” ha puntualizzato Mastracchio. I lavori toccano i comuni di Tufino, Comiziano, Camposano, Cimitile, Nola, Saviano e Marigliano. Ovviamente l’impatto riguarda anche i i territori dei comuni posti a valle, dove sono in atto le ordinarie operazioni di manutenzione del Consorzio: da Marigliano a Caivano, passando per Acerra, Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna. “L’incontro di oggi – afferma Francesco Todisco, commissario straordinario dell’ente – è stato particolarmente importante, poiché è necessario instaurare un dialogo forte con le amministrazioni comunali per preservare la tutela del nostro territorio: l’avvio della realizzazione del Masterplan Da Terra dei Fuochi a Giardini d’Europa deve necessariamente passare attraverso un costante ascolto delle istanze dei territori coinvolti, affinché questa grande opera di recupero idraulico ed ambientale diventi parte della coscienza collettiva delle comunità che attraversa”.