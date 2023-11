Tre auto a fuoco nella notte, danni anche alla facciata di un edificio

Indagini sono in coso da parte dei carabinieri per accertare l’origine dell’incendio che nella tarda serata di ieri ha distrutto tre auto a Solofra. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento provinciale che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le auto, una delle quali ibrida, sono state completamente distrutte. Erano parcheggiate in via Toppolo e appartengono allo stesso nucleo familiare di un imprenditore in pensione. Nessuna persona è rimasta coinvolta anche se si sono registrati danni alla facciata di un edificio limitrofo.