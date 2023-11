TUFINO (Nello Lauro) – Un’aggressione in stile squadrista. In due, mazza di ferro in pugno e incappucciati, hanno aggredito questa mattina in piazza Vittorio Emanuele l’ex consigliere comunale e candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative di Tufino Claudio Ferone. Il 46enne manager, che era in compagnia del padre, l’ex primo cittadino Carlo, è stato avvicinato da due sconosciuti. Un’azione fulminea: Ferone è stato colpito alla testa più volte dalla mazza di ferro ed è caduto a terra, mentre i due si sono dati alla fuga a piedi. L’ex consigliere comunale è stato medicato all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola per le ferite subite alla testa, una delle quali con alcuni punti di sutura. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Tufino che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.