Un nuovo successo e un nuovo gruppo per Myky a X-Factor Malta. Dopo il successo della Judges’ Audition, il cantautore ciccianese supera anche i Bootcamp.

In questa nuova tappa delle selezioni per l’edizione 2023 di X-Factor Malta, Myky Petillo si è presentato in un’inedita formazione a tre: nel corso delle audizioni è nato il gruppo dei Mars-X.

Per affrontare la fase dei Bootcamp hanno scelto di presentare una loro versione di “Nothin’ On You” di Bruno Mars e Bob che è stata molto apprezzata dai giudici, tanto che sono stati immediatamente promossi alla Six Chairs Challenge, la fase conclusiva delle selezioni.

Ma le soddisfazioni per il taletunoso cantante di Cicciano continuano anche in Italia. Sabato 25 novembre Myky presenterà il suo nuovo disco “Gemini – Part II” alla Mondadori di Torino, presso il centro commerciale Officine S, mentre l’8 e il 9 dicembre sarà protagonista di due concerti di beneficenza per Telethon in collaborazione con la Uildm di Cicciano, presso il Conad-Hyria Commercial Space di Nola e di Casamarciano. (nello lauro)