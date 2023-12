“A Natale puoi”, la solidarietà dell’Ipsseoa “Russo” è una tradizione

Una striscia senza fine di solidarietà e profondo affetto per chi è in difficoltà. La sede di Comiziano dell’Ipsseoa “Carmine Russo” di Cicciano ha replicato per la 15esima volta la sua tradizionale “A Natale puoi” la raccolta di beni di prima necessità da parte di docenti, alunni e del personale Ata. Ospite dell’istituto, diretto dalla dirigente scolastica Sabrina Capasso, il parroco di San Severino Vescovo di Comiziano Giovanni Kumar che nel corso del suo intervento e della sua benedizione ha sottolineato la sensibilità e l’impegno profuso in questo progetto solidale e l’importanza del gesto in un momento storico così delicato. Gli alunni, durante la “Settimana dello Studente”, guidati dal prezioso aiuto del prof Giuliano Napolitano, hanno raccolto beni di prima necessità, come pasta, latte a lunga conservazione olio, farina, pelati, sale, zucchero, tonno, dolci, legumi, donati da tutto il personale scolastico coinvolto, dagli studenti, e dalle stesse famiglie, preparando, confezionando e siglando 50 pacchi solidali. I “doni” sono stati consegnati personalmente dagli alunni a tutte le famiglie bisognose di Cicciano e di Comiziano. (nl)