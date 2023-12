Case popolari occupate abusivamente, 20 denunce nel Casertano

Venti persone sono state denunciate dai carabinieri a Caserta perché occupanti abusivi di alloggi popolari di proprietà degli Enti pubblici. L’operazione di controllo è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Caserta, e hanno riguardato una palazzina di 15 appartamenti di proprietà comunale situata in via Dietro Corte. I carabinieri hanno incrociato i dati catastali forniti dal Comune con quanto emerso dai controlli, e per cinque alloggi è emerso che le famiglie che ci vivevano non avevano alcun titolo per risiedervi; in 20 sono stati così denunciati per occupazione abusiva.