Cicciano, al Medi i genitori diventano professori per un giorno

CICCIANO – Genitori che diventano “professori” per un giorno. È l’iniziativa realizzata dal liceo statale “Enrico Medi” di Cicciano guidato dalla dirigente Anna Iossa nell’ambito della didattica orientativa. Per il progetto verticale integrato “OrientaMedi” i tutor del “Medi” hanno scelto di chiedere il supporto di alcuni genitori per fornire agli studenti informazioni necessarie per la conoscenza del percorso scolastico successivo e delle offerte formative e professionali del territorio. Questa attività di orientamento, dedicata agli allievi delle classi quarte degli indirizzi scientifico e scienze applicate, si è svolta ieri nell’aula magna “Francesco Liguori” dell’istituto di via Madre Teresa di Calcutta: a dialogare con i ragazzi sono stati la psicologa dell’Asl Na 3 Sud Angela De Sarno, la funzionaria dell’Agenzia delle Entrate di Nola Rosaria Petillo, il giornalista del “Mattino” e direttore de ilgiornalelocale.it Nello Lauro e il medico legale dell’Asl Na 3 Sud Nicola Balzano. Quattro profili diversi tra di loro, quattro esperienze professionali diversificate per stimolare i giovani sulle svariate opportunità che il mondo del lavoro può offrire. È stata un’esperienza positiva che ha fatto registrare anche momenti di emozione e di ricordi speciali per quei genitori che si sono formati proprio tra i banchi del liceo Medi, e positivo è stato il riscontro degli studenti che si sono mostrati interessati ai vari percorsi professionali illustrati, interagendo e facendo varie domande per esaudire le proprie curiosità. Soddisfatte di come si è svolta la mattinata la dirigente Anna Iossa e la vice preside Gina Miele che hanno voluto fermamente questo “ciclo di lezioni” diverse dal solito per stimolare i ragazzi su quello che sarà il loro futuro dopo la maturità.