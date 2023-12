CIMITILE (Nello Lauro Il Mattino.it) – ​Missione solidarietà con una nuova “mascotte” ideata per l’occasione. Domenica 17 dicembre nello scenario delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile è in programma la terza edizione della vendita di beneficenza Agop. Una manifestazione nata per regalare un sorriso ai piccoli malati del reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” al I Policlinico di Napoli. Vari i momenti della giornata divisa tra mattino (10-13) e pomeriggio (15-22) con la presentazione del libro “Un arcobaleno di sogni” di Mena Sorrentino e Danilo Giordana edito da Graus. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto all’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, che dal 1985 opera presso il reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica napoletano per migliorare la cura e l’assistenza dei piccoli e giovani pazienti e delle loro famiglie. Sono previsti stand per sostenere il progetto di solidarietà attraverso la vendita dei calendari che hanno realizzato i bambini del reparto di oncologia, manufatti artigianali, candele profumate, composizioni e cesti natalizi e la presenza di Babbo Natale per uno scatto nel segno della tradizione. Quest’anno, dopo Agoppina e Agoppino, c’è la nuova mascotte dell’evento, Agoppina Barbie: chi decide di acquistarla avrà anche il certificato di nascita della bambola simbolo della solidarietà. Un percorso impegnato quello dell’Agop che ha organizzato nel 2023 diverse rappresentazioni teatrali grazie al supporto di associazioni e compagnie amatoriali del territorio e alla dedizione della referente territoriale dell’Agop Antonella Aliperti affiancata da Maria De Risi, Stefania Guarracino, Nunzia Coppola e Rosalba Brancaccio. Tutte unite per la solidarietà.