Il Comune di Cicciano investe sulla cultura e sui giovani. Si è svolta giovedì 21 dicembre con questo obiettivo la prima edizione del premio “Cicciano, C… come Cultura” che ha coinvolto gli studenti delle terze classi della scuola media “Giovanni Pascoli” dell’istituto comprensivo cittadino “Bovio-Pontilllo-Pascoli” del dirigente Giacomo Vitale. Il premio, voluto dall’amministrazione guidata da Giuseppe Caccavale, e organizzato dal consigliere con delega alla Cultura Salvatore Santoriello è stato incentrato sulle quattro giornate di Napoli, prendendo spunto dal libro che “Il Mattino” ha pubblicato per la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario dello storico avvenimento.

L’amministrazione comunale ha donato questo libro alle classi terze della scuola media: gli studenti lo hanno letto con i docenti per conoscere meglio un capitolo fondamentale del secondo conflitto mondiale, per poi scrivere un tema sull’argomento. La commissione (composta dal consigliere Salvatore Santoriello, dalla scrittrice Patrizia De Luca, dalla docente Teresa Rega, dai giornalisti Carmela Maietta, presidente, e Nello Lauro) ha esaminato gli elaborati premiandone tre in una classifica “orizzontale”, tutti sullo stesso piano.

In un’aula consiliare gremita da ragazzi, genitori, docenti e gli esponenti dell’amministrazione Caccavale si è tenuta la fase finale con la premiazione dei tre alunni, che hanno appreso solo in quel momento di aver vinto: tutti gli elaborati infatti sono stati inviati senza nominativi ma solo con la classe di appartenenza ed un numero progressivo. Pasquale Auriemma, Armando Miele e Giuliana Tommasone, questi i loro nomi, hanno ricevuto una targa ed un borsa di studio che consiste in un buono spendere in libri e in prodotti di cancelleria: la serata è stata anche l’occasione per parlare dell’importanza della scrittura, della lettura, della memoria e del coraggio di un intero popolo.