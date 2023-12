Roccarainola, premio “Clemente De Rosa”: al via la quinta edizione

L’impatto dei social media sulla società moderna. A questo tema quanto mai attuale è dedicata la quinta edizione del premio “Clemente De Rosa”, il concorso letterario riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado organizzato dall’associazione socio-culturale “L’Incontro” con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Roccarainola, nato per coinvolgere tutti i ragazzi che hanno la passione per la scrittura, proprio come Clemente, morto giovanissimo in un incidente stradale. “Influenza social: riflessioni sull’impatto nella società moderna dei social media”, questo è l’argomento su cui dovranno confrontarsi tutti gli studenti campani che si iscriveranno al concorso: raccontarsi attraverso un elaborato testuale soffermandosi sui pro e i contro dei social.

I migliori tre elaborati per grado saranno premiati il 10 marzo alle 18 presso il museo multimediale di Roccarainola. “L’idea di istituire un concorso letterario mi è venuta andando a rileggere alcuni degli scritti di Clemente – spiega il papà Luigi -. Mio figlio ha vissuto la sua breve vita molto intensamente e lo ha fatto mettendo la passione in ogni cosa che faceva e una di queste passioni era lo scrivere. Avevo in mente un premio a cui potessero partecipare tutti i ragazzi che non avessero compiuto il ventesimo anno di età. Naturalmente il concorso letterario non deve essere visto come un’esaltazione di mio figlio; l’idea è non solo di perpetuare il ricordo di Clemente, ma soprattutto quella di stimolare i ragazzi, farli appassionare ad una cosa che non sia solamente lo smartphone o la playstation. Cerco solo ed esclusivamente di lasciare una traccia di Clemente, perché sono sicuro che lui lo avrebbe fatto se ne avesse avuto la possibilità”.