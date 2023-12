NOLA (nl) – Una protesta silenziosa nel cuore della notte. E’ quella dei tifosi del Nola: tema sempre caldo, quello dello stadio. L’ennesima contestazione sulle condizioni dello Sporting Club, che secondo i supporters bianconeri, sono peggiorate ulteriormente rispetto a qualche anno fa. Nella notte hanno affisso sul portone e sulla facciata del Comune in piazza Duomo tre striscioni con la polemica scritta: “Stadio?”. La cosa più preoccupante sarebbe il manto in erba sintetica in condizioni proibitive. L’amministrazione comunale aveva anche provato ad affidare in gestione la struttura di via Seminario con un bando di affido di 9 anni: è arrivata una sola sola domanda che però non è stata ritenuta idonea. La scorsa settimana i tifosi hanno incontrato il sindaco Carlo Buonauro, ma non sono rimasti soddisfatti.