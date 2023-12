Tenta rapina a una escort e la accoltella: caccia all’uomo

Una trans di 49 anni di nazionalità colombiana è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata da un finto cliente che intendeva rapinarla. È accaduto a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, in un appartamento all’interno di un parco in via Favale. Di fronte alle resistenze della vittima, l’uomo ha estratto un coltellino con il quale ha inferto colpi al petto e all’addome prima di far perdere le tracce. Prima di perdere conoscenza, la donna ha lanciato l’allarme ad un vicino di casa che ha chiamato i soccorsi. Dopo essere stata operata al “Moscati” di Avellino, è stata precauzionalmente posta in coma farmacologico. Secondo i sanitari, non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Avellino si concentrano sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona per risalire al responsabile del tentato omicidio di cui la stessa vittima ha fornito un identikit.