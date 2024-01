Acqua, consigli Gori per proteggere contatori da gelate notturne

A causa del sensibile calo delle temperature previsto nei prossimi giorni, con la possibile formazione di gelate notturne, la Gori l’azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano invita gli utenti ad adottare degli accorgimenti per evitare il congelamento dei contatori posti all’esterno di abitazioni. In presenza di basse temperature è consigliabile proteggere con materiale isolante i contatori posti al di fuori dei fabbricati. Inoltre – informa la Gori – se le temperature scendono al di sotto dello zero, è opportuno durante la notte lasciar scorrere un filo d’acqua da un rubinetto dell’abitazione, avendo cura di raccoglierla in un contenitore: in questo modo si evita il permanere dell’acqua senza flusso all’interno delle tubature, che potrebbe congelare e danneggiare l’impianto. Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale (soprattutto nei comuni pedemontani) è invece preferibile provvedere alla chiusura della chiave d’arresto posta in prossimità del contatore, svuotare l’impianto idraulico privato dall’acqua presente attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti. Per eventuali segnalazioni di guasti o disservizi idrici è disponibile il Numero Verde 800-218270 gratuito ed attivo 24 ore su 24.