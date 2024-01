“Befana sicura”, Forestali sequestrano due quintali di dolciumi

I carabinieri forestali hanno sequestrato in esercizi del Casertano migliaia di prodotti dolciari per un peso di oltre due quintali tra cioccolatini, caramelle e merendine, elevando sanzioni amministrative per quasi 25000 euro.

I controlli sono stati effettuati nell’ambito della campagna denominata “Befana sicura”, e hanno riguardato in particolare l’etichettatura dei tipici prodotti dolciari messi in vendita per l’Epifania, coinvolgendo decine di esercizi commerciali e punti vendita, dove sono state riscontrate irregolarità amministrative con riferimento soprattutto alle informazioni obbligatorie sugli alimenti che, in base alla legislazione comunitaria, devono essere rese disponibili al consumatore.

Nei comuni di Curti, Marcianise, Capodrise e Maddaloni, in svariati punti vendita è stata accertata la commercializzazione di migliaia di dolciumi di diverso tipo e mini snacks posti in vendita alla rinfusa all’interno di ceste, risultati sprovvisti, in tutto o in parte, della prescritta etichettatura.