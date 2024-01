“Lago” perenne, fango e rifiuti: “la strada della vergogna” infinita

Dopo via “Spennata”, c’è la via “allagata”. Altro giro, altra corsa nelle strade di collegamento diventate “croci” per gli utenti del Nolano (e non solo). La strada in zona Boscofangone nei pressi del deposito Alstom che porta (meglio dovrebbe portare) al centro servizi Vulcano Buono, al Cis-Interporto, all’autostrada e alla strada statale 162 tra i comuni di Camposano, Cimitile e Nola è sempre pessima, da anni. Un lago perenne, anche in assenza di pioggia, con fango, polvere, rifiuti tra cui pneumatici e persino una porta. Una “vergogna” descritta più volte nei nostri articoli (l’ultimo è https://www.ilgiornalelocale.it/2023/03/nolano-palude-perenne-la-strada-della-vergogna-e-impraticabile) e molto spesso dagli automobilisti con video (anche sarcastici), foto sui social, su google street view (con le auto in difficoltà) e anche servizi giornalistici sulle cronache regionali e sulla Rai. Per qualche tempo la strada è stata anche chiusa, ora è stata riaperta a rischio e pericolo di chi decide di attraversare il “lago” per evitare il lungo giro per Cimitile o attraverso l’area industriale. Annunci? Tanti. Risultati? Nessuno. (nl)