Il maltempo che in queste ore sta interessando Napoli e provincia, sta creando disagi in diversi comuni. Lungo la linea della Cumana sulla tratta Fuorigrotta-Torregaveta si sono registrati problemi causati dalla presenza di parti di albero finiti sui binari poi risolti con il lavoro dei tecnici della Eav. Situazione delicata anche a Cicciano dove il fortissimo vento ha danneggiato molte delle luminarie allestite per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. La polizia locale ha chiuso l’arteria che conduce alla chiesa per consentire i lavori per ripulire i danni provocati dal maltempo. Stasera sono in programma i tradizionali falò, ma la manifestazione è a forte rischio rinvio.