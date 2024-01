Il sindaco di Palma Campania avrebbe garantito il proprio appoggio a imprenditori anche per avvantaggiarsi politicamente: è quanto viene ipotizzato nelle indagini dei carabinieri di Castello di Cisterna, coordinate dalla Procura di Nola, che oggi hanno portato agli arresti domiciliari il primo cittadino Nello Donnarumma. Il sindaco avrebbe chiesto assunzioni presso alcune ditte e in una nota catena di discount in cambio dell’affidamento di servizi e lavori definiti superflui in quanto già espletati dal comune stesso. In un’altra occasione il sindaco si sarebbe speso per un’assunzione nelle fila della polizia municipale di un agente indicato da uno degli imprenditori indagati.

Tra i servizi affidati grazie alla sua intercessione figura anche quello relativo all’elargizione dei buoni spesa per il Covid-19 (le indagini riguardano gli anni 2021 e 2022) e il servizio per i contributi per i canoni di locazione. Poi ci sono i servizi di pulizia e igiene ambientale e di guardiania dei locali del municipio e degli immobili comunali. Donnarumma, in cambio della promessa di varie elargizioni (per se e anche per altri) dal rappresentante di una nota catena di discount, si sarebbe adoperato per agevolare la futura realizzazione di un punto vendita in una zona commerciale del comune. Realizzazione poi compiuta malgrado un ricorso amministrativo nel quale si mettevano in luce una serie di carenze istruttorie e di incompatibilità. Il sindaco durante una seduta del consiglio comunale si sarebbe espresso in favore della delibera in questione, in cambio di una serie di assunzioni nel discount poi effettivamente concretizzatesi. (fonte Ansa)